Вчора з передової втекли вісім бойовиків неподалік від Маріуполя - розвідка

"3 лютого 8 військовослужбовців 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) самовільно залишили передові позиції зі зброєю", - йдеться у повідомленні розвідки.

У ГУР МОУ також поінформували, що з відновленням активних бойових дій у стані російських окупаційних військ спостерігається зниження морально-психологічного стану особового складу та збільшення випадків самовільного залишення підрозділів військовослужбовцями 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, зокрема зі зброєю.