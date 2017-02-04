Вчора з передової втекли вісім бойовиків неподалік від Маріуполя - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Вчора самовільно залишили передові позиції вісім бойовиків так званого 9-го окремого штурмового мотострілецького полку піхоти у Новоазовську. Про це йдеться в інформації Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
"3 лютого 8 військовослужбовців 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) самовільно залишили передові позиції зі зброєю", - йдеться у повідомленні розвідки.
У ГУР МОУ також поінформували, що з відновленням активних бойових дій у стані російських окупаційних військ спостерігається зниження морально-психологічного стану особового складу та збільшення випадків самовільного залишення підрозділів військовослужбовцями 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, зокрема зі зброєю.