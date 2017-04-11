Главари "ИГ" готовят теракты в России - ФСБ

"На данный момент поступает большой объем оперативной информации, свидетельствующей о том, что главари террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке в составе так называемого "ИД" намерены осуществить террористические атаки в различных регионах мира, в том числе в Российской Федерации", - сообщил он.

По его словам, трагедии, произошедшие за последнюю неделю в России, Великобритании, Швеции и Египте - яркий пример этих данных.

Как сообщал УНН, 22 марта на Вестминстерском мосту в британской столице, у здания парламента, террорист наехал легковым автомобилем на прохожих, которые находились на тротуаре. В результате по меньшей мере два человека погибли и несколько десятков получили ранения.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Число жертв теракта в петербургском метро достигло 14 человек.

Напомним, 7 апреля в 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезалась в витрину магазина на большой торговой улице Дроттнинггатан и загорелась. Известно о четырех погибших и 15 раненых.

Как сообщал УНН, 9 апреля в Коптском православном соборе в Египте произошел взрыв. По официальным данным, погибли 23 человека.