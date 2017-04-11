Ватажки "ІД" готують теракти в Росії - ФСБ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Директор ФСБ і голова Національного антитерористичного комітету Олександр Бортніков заявив про наявність оперативної інформації про підготовку ватажками угруповання “Ісламської держави” терактів в Росії, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
“На даний момент надходить великий обсяг оперативної інформації, що свідчить про те, що ватажки терористичних угруповань, що діють на Близькому Сході в складі так званого "ІД", мають наміри здійснити терористичні атаки в різних регіонах світу, в тому числі в Російській Федерації”, — повідомив він.
За його словами, трагедії, що відбулися за останній тиждень в Росії, Великій Британії, Швеції та Єгипті — яскравий приклад цих даних.
Як повідомляв УНН, 22 березня на Вестмінстерському мосту в британській столиці, поблизу будівлі парламенту, терорист наїхав легковим автомобілем на перехожих, що перебували на тротуарі. В результаті щонайменше дві людини загинули і кілька десятків отримали поранення.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Кількість жертв теракту в петербурзькому метро сягнула 14 осіб.
Нагадаємо, 7 квітня о 15 годині за місцевим часом в центрі Стокгольма вантажівка в’їхала в натовп людей на одній з центральних торгових вулиць, потім врізалася у вітрину магазину на великій торговельній вулиці Дроттнінггатан і загорілася. Відомо про чотирьох загиблих і 15 поранених.
Як повідомляв УНН, 9 квітня в Коптському православному соборі в Єгипті стався вибух. За офіційними даними, загинули 23 особи.