«Вашингтон просил Бейрут об одностороннем перемирии с Израилем": в Ливане опровергают эту информацию
Киев • УНН
Офис премьер-министра Ливана опроверг сообщение Reuters о том, что США просили объявить одностороннее прекращение огня с Израилем. Ливан настаивает на двустороннем прекращении огня и выполнении резолюции ООН 1701.
Со стороны США в Ливан якобы поступало предложение об одностороннем прекращении огня с Израилем, передавал Reuters. Однако в офисе уходящего премьер-министра Ливана Нагиба Микати в пятницу опровергли это сообщение, пишет УНН с ссылкой на OLJ.
США призвали Ливан объявить об одностороннем прекращении огня с Израилем, чтобы возобновить переговоры о прекращении военных действий между Израилем и «Хезболлой», которые зашли в тупик.
Ссылаясь на высокопоставленный ливанский политический источник и дипломата, агентство Reuters сначала сообщило, что посланник США Амос Хохштейн, которому поручено вести переговоры, попросил Ливан на этой неделе объявить об одностороннем прекращении огня с Израилем. В дальнейшем, после обнародования информации, в офисе премьер-министра Микати опровергли информацию о том, что Вашингтон просил Ливан объявить о таком прекращении огня.
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«Позиция правительства была четкой: оно стремится к двустороннему прекращению огня и выполнению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. - отметила пресс-служба главы правительства Ливана.
Напомним,
УНН передавал, что армия Израиля провела серию спецопераций в районе села Кфаркела на юге Ливана. Уничтожены сотни военных объектов, тысячи единиц оружия и подпольная инфраструктура «Хезболлы».
Шиитский священнослужитель Наим Касем стал новым лидером Хезболлы после смерти Хасана Насраллы. Бывший лидер погиб в результате израильского авиаудара в Бейруте 27 сентября.
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