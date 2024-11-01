«Вашингтон просил Бейрут об одностороннем перемирии с Израилем": в Ливане опровергают эту информацию

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Офис премьер-министра Ливана опроверг сообщение Reuters о том, что США просили объявить одностороннее прекращение огня с Израилем. Ливан настаивает на двустороннем прекращении огня и выполнении резолюции ООН 1701.

Со стороны США в Ливан якобы поступало предложение об одностороннем прекращении огня с Израилем, передавал Reuters. Однако в офисе уходящего премьер-министра Ливана Нагиба Микати в пятницу опровергли это сообщение, пишет УНН с ссылкой на OLJ.

США призвали Ливан объявить об одностороннем прекращении огня с Израилем, чтобы возобновить переговоры о прекращении военных действий между Израилем и «Хезболлой», которые зашли в тупик.

Ссылаясь на высокопоставленный ливанский политический источник и дипломата, агентство Reuters сначала сообщило, что посланник США Амос Хохштейн, которому поручено вести переговоры, попросил Ливан на этой неделе объявить об одностороннем прекращении огня с Израилем. В дальнейшем, после обнародования информации, в офисе премьер-министра Микати опровергли информацию о том, что Вашингтон просил Ливан объявить о таком прекращении огня.

США, Израиль и ОАЭ работают над планом восстановления Газы после войны16 октября 2024, 14:58 • 13158 просмотров

«Позиция правительства была четкой: оно стремится к двустороннему прекращению огня и выполнению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. - отметила пресс-служба главы правительства Ливана.

Напомним,

УНН передавал, что армия Израиля провела серию спецопераций в районе села Кфаркела на юге Ливана. Уничтожены сотни военных объектов, тысячи единиц оружия и подпольная инфраструктура «Хезболлы».

Шиитский священнослужитель Наим Касем стал новым лидером Хезболлы после смерти Хасана Насраллы. Бывший лидер погиб в результате израильского авиаудара в Бейруте 27 сентября.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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