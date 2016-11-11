Грузовик с 10 тоннами металлолома задержали на Черниговщине

Так, правоохранители остановили "МАЗ", который перевозил металлолом без документов. При осмотре транспортного средства в полуприцепе было обнаружено около 10 тонн металлолома черного металла. Водитель не смог предоставить правоохранителям соответствующих документов.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.1 ст.213 (нарушение порядка осуществления операций с металлоломом) УК - карается штрафом от тысячи пятисот до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до одного года.

Продолжается досудебное расследование.