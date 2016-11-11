Вантажівку з 10 тонн металобрухту затримали на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На Чернігівщині поліція затримала вантажівку з 10 тонн металобрухту невідомого походження. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернігівської області.
Так, правоохоронці зупинили “МАЗ”, який перевозив металобрухт без документів. Під час огляду транспортного засобу в напівпричепі було виявлено близько 10 тонн металобрухту чорного металу. Водій не зміг надати правоохоронцям відповідних документів.
Інформація про подію внесена до ЄРДР за ч.1 ст.213 (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) ККУ — карається штрафом від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до одного року.
Триває досудове розслідування.