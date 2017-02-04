В.Жириновский заявил о планах баллотироваться в президенты РФ

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 3010 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 21718 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 97258 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 34402 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 93465 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 153636 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 148898 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153122 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159216 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167805 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 48416 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 46061 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 49156 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 43948 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 46307 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 3032 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 46344 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 97272 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 229191 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 282359 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 5658 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 41139 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 40432 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 54090 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 75475 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

В.Жириновский заявил о планах баллотироваться в президенты РФ

Киев • УНН

 • 9355 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ в 2018 году, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В.Жириновский заявил о планах баллотироваться в президенты РФ

"В декабре будет 31-й съезд ЛДПР. После принятия постановления Совета Федерации о назначении выборов на март 2018 мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР", - сказал он.

Лидер ЛДПР сообщил, что съезд пройдет 13 декабря.

В.Жириновский отметил, что это будет "уже в шестой раз", как он, возможно, будет участвовать в президентской кампании.

"Это рекорд в масштабах Европы. Никто в Европе более пяти раз ни был кандидатом в президенты. Если бы у нас были такие же условия, как в Америке, то я бы победил, как (президент США Дональд) Трамп", - подчеркнул лидер ЛДПР.

Выборы президента РФ должны пройти в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре этого года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18