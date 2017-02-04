В.Жириновский заявил о планах баллотироваться в президенты РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ в 2018 году, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В декабре будет 31-й съезд ЛДПР. После принятия постановления Совета Федерации о назначении выборов на март 2018 мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР", - сказал он.
Лидер ЛДПР сообщил, что съезд пройдет 13 декабря.
В.Жириновский отметил, что это будет "уже в шестой раз", как он, возможно, будет участвовать в президентской кампании.
"Это рекорд в масштабах Европы. Никто в Европе более пяти раз ни был кандидатом в президенты. Если бы у нас были такие же условия, как в Америке, то я бы победил, как (президент США Дональд) Трамп", - подчеркнул лидер ЛДПР.
Выборы президента РФ должны пройти в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре этого года.