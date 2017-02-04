В.Жириновський заявив про плани балотуватися у президенти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Лідер ЛДПР Володимир Жириновський планує висунути свою кандидатуру на виборах президента РФ в 2018 році, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"У грудні буде 31-й з'їзд ЛДПР. Після прийняття постанови Ради Федерації про призначення виборів на березень 2018 року ми візьмемо участь, і, швидше за все, я буду кандидатом від ЛДПР", - сказав він.
Лідер ЛДПР повідомив, що з'їзд пройде 13 грудня.
В.Жириновський зазначив, що це буде "вже вшосте", як він, можливо, буде брати участь у президентській кампанії.
"Це рекорд в масштабах Європи. Ніхто в Європі більше п'яти разів не був кандидатом в президенти. Якби у нас були такі ж умови, як в Америці, то я б переміг, як (президент США Дональд) Трамп", - підкреслив лідер ЛДПР.
Вибори президента РФ мають пройти в березні 2018 року, виборча кампанія стартує в грудні цього року.