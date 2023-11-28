В Запорожье враг утром нанес ракетный удар по территории предприятия, есть раненый

Из Украины запустят новый поезд в Будапешт и Вену

Укрзализныця объявила об открытии с 10 декабря нового прямого железнодорожного маршрута из Киева в Вену через Будапешт, предусматривающего удобные ночные переезды и более низкие цены на билеты по сравнению с текущими вариантами. Онлайн-продажа билетов на международный сегмент начнется в ближайшие недели