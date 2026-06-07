В Запорожье в результате российской атаки погиб водитель микроавтобуса
Киев • УНН
В результате атаки РФ в Запорожье погиб 56-летний водитель микроавтобуса. Один из районов города остался без света из-за повторных попаданий.
В Запорожье из-за российской атаки погиб 56-летний мужчина, который работал водителем микроавтобуса и находился на конечной остановке в момент удара. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины, передает УНН.
Запорожье: в результате российской атаки погиб 56-летний мужчина. Предварительно, погибший работал водителем маршрутного микроавтобуса, который в момент удара находился на конечной остановке. Информация о количестве пострадавших уточняется
Напомним
Из-за вражеских ударов в воскресенье один из районов Запорожья остался без света. На месте повторного попадания вспыхнул пожар, работают экстренные службы.