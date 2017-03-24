В Еврокомиссии рассказали, когда будут готовы выделить Украине 100 млн евро

"Энергоэффективность - это та вещь, которая одновременно работает на достижение нескольких ключевых для Украины целей. У нас сотрудничество с различными фракциями Верховной Рады, чтобы обеспечить принятие пакета из четырех законов, которые обеспечат дальнейшее продвижение реформы. Это законы об энергоэффективности зданий, о коммунальных услугах , о коммерческом учете и о создании фонда энергоэффективности. Если эти законопроекты пройдут, мы выделим от Евросоюза вместе с правительством Германии около 100 млн евро ", - рассказала заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по политике добрососедства и расширения.

Она отметила, что энергоэффективность имеет чрезвычайный потенциал для Украины. Это и возможность стать энергонезависимыми, и рабочие места в регионах, потому что услуги по энергосбережению будут предоставляться небольшими локальными фирмами.

"Появятся новые профессии такие как энергетический инспектор, новые виды производств на местах, необходимых для создания энергоэффективных материалов, которые вам не нужно будет импортировать. И, конечно, это польза для климата и будущих поколений. Но самое главное - безусловно, энергоэффективность", - добавила она.

Как сообщал УНН, бюджетные учреждения будут покупать услуги по утеплению зданий через систему Prozorro, а компании, что будут проводить энергомодернизации получат гарантии возврата инвестиций . Это предусмотрено законопроектом "О внедрении новых инвестиционных возможностей, обеспечении прав и законных интересов субъектов хозяйственной деятельности для проведения масштабной энергомодернизации", который поддержали 228 народных депутатов 23 марта.