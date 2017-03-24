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В Єврокомісії розповіли, коли будуть готові виділити Україні 100 млн євро

В Єврокомісії розповіли, коли будуть готові виділити Україні 100 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Після того як український парламент прийме пакет з чотирьох законопроектів щодо енергоефективності ЄС разом з урядом Німеччині готові виділити 100 млн євро. Про це в інтерв'ю "Фокусу" заявила заступник керівника Головного директорату Єврокомісії з політики добросусідства та розширення Катарина Матернова, передає УНН.

"Енергоефективність – це та річ, яка одночасно працює на досягнення декількох ключових для України цілей. У нас співробітництво з різними фракціями Верховної Ради, щоб забезпечити прийняття пакету з чотирьох законів, які забезпечать подальше просування реформи. Це закони про енергоефективність будинків, про комунальні послуги,про комерційний облік і про створення фонду енергоефективності. Якщо ці законопроекти пройдуть, ми виділимо від Євросоюзу разом з урядом Німеччини близько 100 млн євро", - розповіла заступник керівника Головного директорату Єврокомісії з політики добросусідства та розширення.

Вона зазначила, що енергоефективність має надзвичайний потенціал для України. Це і можливість стати енергонезалежними, і робочі місця в регіонах, тому що послуги з енергозбереження будуть надаватися невеликими локальними фірмами.

"З'являться нові професії такі як енергетичний інспектор, нові види виробництв на місцях, потрібних для створення енергоефективних матеріалів, які вам не потрібно буде імпортувати. І, звичайно, це користь для клімату і майбутніх поколінь. Але найголовніше – безумовно, енергоефективність", - додала вона.

Як повідомляв УНН, бюджетні установи купуватимуть послуги з утеплення будівель через систему Prozorro, а компанії, що проводитимуть енергомодернізацію отримають гарантії повернення інвестицій. Це передбачено законопроектом “Про впровадження нових інвестиційних можливостей, гарантуванні прав і законних інтересів суб’єктів господарської діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”, який підтримали 228 народних депутатів 23 березня.

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