В ЕП восстановили заседания перед началом дебатов по "безвизу" для Украины

"Пленарное заседание восстановили. Показалось, что ложная тревога. Огня не было!", - написал Р.Йозвяк.

the plenary has resumed again. seemed like a false alarm. no fire! #Ukraine

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 апреля 2017

Напомним, сегодня в Европейском парламенте сработала пожарная сигнализация во время пленарного заседания перед началом дебатов по вопросу безвизового режима для Украины.

Как сообщал УНН, завтра в Европейском парламенте должно быть окончательное голосование о предоставлении "безвиза" украинцам. Об этом во время визита в Данию заявил Президент Украины Петр Порошенко.