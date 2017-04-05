В ЕП восстановили заседания перед началом дебатов по "безвизу" для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. После ложной тревоги о пожаре в Европейском парламенте возобновили пленарное заседание перед началом дебатов по вопросу безвизового режима для Украины. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Пленарное заседание восстановили. Показалось, что ложная тревога. Огня не было!", - написал Р.Йозвяк.
the plenary has resumed again. seemed like a false alarm. no fire! #Ukraine- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 апреля 2017
Напомним, сегодня в Европейском парламенте сработала пожарная сигнализация во время пленарного заседания перед началом дебатов по вопросу безвизового режима для Украины.
Как сообщал УНН, завтра в Европейском парламенте должно быть окончательное голосование о предоставлении "безвиза" украинцам. Об этом во время визита в Данию заявил Президент Украины Петр Порошенко.