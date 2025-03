В ЄП відновили засідання перед початком дебатів по "безвізу" для України

"Пленарне засідання відновили. Здалося, що помилкова тривога. Вогню не було!", - написав Р.Йозвяк.

the plenary has resumed again. seemed like a false alarm. no fire! #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 квітня 2017 р.

Нагадаємо, сьогодні у Європейському парламенті спрацювала пожежна сигналізація під час пленарного засідання перед початком дебатів щодо питання безвізового режиму для України.

Як повідомляв УНН, завтра у Європейському парламенті має бути остаточне голосування щодо надання "безвізу" українцям. Про це під час візиту до Данії заявив Президент України Петро Порошенко.