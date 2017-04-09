В Египте возле церкви произошел взрыв, по меньшей мере четыре человека погибли

Государственное телевидение подтвердило, что произошел взрыв возле церкви Мар-Гиргис, но человеческие жертвы не называют. Также отмечается, что причина взрыва пока не известна.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Как сообщал УНН, на одной из станций метро в российском Санкт-Петербурге 3 апреля произошел взрыв .