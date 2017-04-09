В Египте возле церкви произошел взрыв, по меньшей мере четыре человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. По меньшей мере четыре человека погибли и 20 получили ранения в результате взрыва возле церкви в городе Таната в Египте, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Государственное телевидение подтвердило, что произошел взрыв возле церкви Мар-Гиргис, но человеческие жертвы не называют. Также отмечается, что причина взрыва пока не известна.
Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.
Как сообщал УНН, на одной из станций метро в российском Санкт-Петербурге 3 апреля произошел взрыв .