В Єгипті біля церкви стався вибух, щонайменше чотири людини загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Щонайменше чотири людини загинули і 20 отримали поранення в результаті вибуху біля церкви в місті Таната в Єгипті, передає УНН з посиланням на Reuters.
Державне телебачення підтвердило, що стався вибух біля церкви Мар-Гіргіс, але кількість людських жертв не називають. Також зазначається, що причина вибуху наразі не відома.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух.
Як повідомляв УНН, на одній із станцій метро в російському Санкт-Петербурзі 3 квітня стався вибух.