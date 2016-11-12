В Ясиноватском районе в результате артобстрела боевиков погиб мирный житель

В полицию поступило сообщение, что в результате обстрела села Тоненькое, который начался около 23:00, погиб житель пгт Новгородское, вблизи Торецка.

Погибший мужчина 1961 года рождения был охранником предприятия в с.Тоненьке.

На месте работает полиция. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.