В Ясинуватському районі внаслідок артобстрілу бойовиків загинув мирний житель
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. В Ясинуватському районі внаслідок артобстрілу бойовиків загинув мирний мешканець. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.
До поліції надійшло повідомлення, що внаслідок обстрілу села Тоненьке, який розпочався близько 23:00, загинув мешканець смт Новгородське, що поблизу Торецька.
Загиблий чоловік 1961 року народження був охоронцем підприємства у с.Тоненьке.
На місці працює поліція. Правоохоронці встановлюють обставини події.