В правительстве надеются на доведение до конца ратификации Соглашения о евроассоциации Украины в ЕС

"Я с надеждой и оптимизмом смотрю на это заявление, с которым обратился премьер-министр Нидерландов Марк Рютте вместе с министром иностранных дел Бертом Кундерсом в парламент Нидерландов, попросив дополнительное время для консультаций, чтобы найти тот формат, в котором Нидерланды ратифицируют это соглашение", - рассказала И.Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что в письме четко указано, что с точки зрения правительства Нидерландов недопустимо нератифицировать соглашение, и это на самом деле является геополитическим и геостратегическим решением, которое влияет на безопасность региона.

"Я надеюсь, что эта позиция будет услышана с учетом тех, не слишком мягко, объективных оговорок, которые были высказаны в ходе референдума, так многие говорят, что этот референдум касался внутренней дискуссии между евроскептиками и еврооптимистами, а на самом деле не касался содержательной части Соглашения об ассоциации. Поэтому, надеюсь, что с учетом этих высказанных на референдуме критических замечаний, но без красных линий, которые нельзя было бы принять для Украины как о ратификации, я надеюсь, что победит здравый смысл. я вижу сейчас с точки зрения европейцев такую ​​мобилизованность по доведению до конца ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной, я надеюсь на их результативность", - сказала она.

Как сообщал УНН, 26 октября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время телефонного разговора с Президентом Украины Петром Порошенко подтвердил позицию Нидерландов о предоставлении безвизового режима для украинцев.