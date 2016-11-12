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В уряді сподіваються на доведення до кінця ратифікації Угоди про євроасоціацію України у ЄС

В уряді сподіваються на доведення до кінця ратифікації Угоди про євроасоціацію України у ЄС

Київ • УНН

 • 7536 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе сподівається, що у Євросоюзі доведуть до кінця процес ратифікації Угоди про асоціацію України і ЄС, яку не ратифікували лише Нідерланди. Про це вона заявила в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає УНН.

"Я з надією і оптимізмом дивлюся на ту заяву, з якою звернувся прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте разом з міністром закордонних справ Бертом Кундерсом до парламенту Нідерландів, попросивши додатковий час для консультацій, щоб знайти той формат, в якому Нідерланди ратифікують цю угоду", - розповіла І.Климпуш-Цинцадзе.

Вона зазначила, що в листі чітко вказано, що з точки зору уряду Нідерландів є неприпустимим нератифіковувати угоду, і що це насправді є геополітичним і геостратегічним рішенням, яке впливає на безпеку регіону.

"Я сподіваюся, що ця позиція буде почута з врахуванням тих, не дуже м’яко, об’єктивних застережень, які були висловлені під час референдуму, бо багато хто каже, що цей референдум стосувався внутрішньої дискусії між євроскептиками і єврооптимістами, а насправді не стосувався змістовної частини Угоди про асоціацію. Тому, надіюся, що з врахуванням цих висловлених на референдумі критичних зауважень, але без червоних ліній, які не можливо було б прийняти для України як такі про ратифікацію, я сподіваюся, що переможе здоровий глузд. Я бачу зараз з точки зору європейців таку змобілізованість щодо доведення до кінця ратифікації Угоди про асоціацію з Україною, я надіюся на їх результативність", - сказала вона.

Як повідомляв УНН, 26 жовтня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з Президентом України Петром Порошенком підтвердив позицію Нідерландів щодо надання безвізового режиму для українців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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