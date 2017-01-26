В "Укрзализныце" сообщили, что покупают топливо в WOG по ценам ниже среднерыночных

По данным УНН, речь идет о контрактах на поставку дизельного топлива, которые были подписаны с ООО "Вог Аэро Джет".

Поэтому, по данным УЗ, по этим сделкам некоторые СМИ "распространили искаженную информацию".

"Филиал" Центр обеспечения производства "ПАО" Укрзализныца "просит СМИ не распространять искаженную информацию об условиях закупки дизельного топлива для нужд железнодорожной отрасли", - отметили железнодорожники.

Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныца" пересмотрела условия контрактов на поставку дизельного топлива по обращению поставщика, несмотря на рост ставки акциза на дизельное топливо и динамику роста стоимости нефтепродуктов на мировых рынках.

"Для полного и своевременного обеспечения работы железнодорожной отрасли дизельным топливом в 2017 году, филиал" Центр обеспечения производства "ПАО" Укрзализныца "в конце 2016 года провел ряд тендеров в системе ProZorro, где был определен поставщик данного ресурса. Аукционы состоялись 15 и 22 декабря 2016 года. Договора с победителем тендеров соответственно были заключены после срока, отведенного законодательством о публичных закупках для обжалования процедуры, который составляет 10 рабочих дней. Таким образом, стороны 5 и 11 января 2017 года заключили пять договоров поставки дизтоплива общим объемом 65 тысяч тонн.

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Украины, согласно которым выросла ставка акциза на дизельное топливо с 95 евро до 139,5 евро за 1000 литров. Несмотря на это, поставщик инициировал пересмотр условий заключенных договоров и подписания дополнительных соглашений. Это предусмотрено Законом Украины "О публичных закупках". При этом запланированный объем закупки не менялся, согласно разъяснению Минэкономразвития. Стоимость закупки одной тонны дизельного топлива после указанных изменений осталась существенно ниже оптовых среднерыночных показателей.

Учитывая динамику роста стоимости нефтепродуктов на мировых рынках, которая состоялась в начале января 2017 года, нефтетрейдер обратился к заказчику с письмом о пересмотре условий контрактов. По данным ГП "Госвнешинформ" (по состоянию на 23 января 2017 года), расчетный уровень оптовых цен на условиях поставки FCA, с учетом НДС и отсрочкой платежа 5 банковских дней с момента поставки составляет 23 200 - 23 680 грн / т. 25 января 2017 года были внесены следующие изменения в договоры поставки, состоялись корректировки стоимости закупки до 10%, что не противоречит ч.4 п.2 ст.36 Закона Украины "О публичных закупках". Стоимость закупки была приближена к среднерыночным показателям, впрочем остается существенно меньше уровней оптовых цен на рынке нефтепродуктов Украины ", - говорится в сообщении компании.

В УЗ добавили, что сейчас происходит отгрузка дизельного топлива для нужд железной дороги в объеме почти 9,1 тысячи тонн по цене 22 421 грн / т с НДС.

"По данным издания OilNews, по состоянию на 25 января 2017 года средняя оптовая стоимость одной тонны дизтоплива на рынке Украины составляет 23 120 грн / т без указания условий поставки. В то же время, украинский производитель топлива ПАО "Укртатнафта" предлагает ресурс по 23900 грн / т с НДС (по состоянию на 16.01.2017г.) при условии 100% предварительной предоплаты ", - отметили в" Укрзализныце ".

Напомним, ранее глава ПАО "Укрзализныца" Войцех Бальчун, комментируя контракт с WOG, отметил, что система ProZorro допускает пересмотр цен на топливо в рамках тендерного договора.