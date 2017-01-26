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В “Укрзалізниці” повідомили, що купують пальне у WOG за цінами нижче середньоринкових

В “Укрзалізниці” повідомили, що купують пальне у WOG за цінами нижче середньоринкових

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Після перегляду умов контрактів на закупівлю дизельного пального для залізничної галузі його вартість наближена до середньоринкових показників та залишається суттєво нижчою за рівень оптових цін на ринку нафтопродуктів України. Про це повідомили у прес-службі компанії, передає УНН.

За даними УНН, йдеться про контракти на поставку дизельного пального, що були підписані з ТОВ “Вог Аеро Джет”.

Тож, за даними УЗ, щодо цих угод деякі ЗМІ “поширили викривлену інформацію”.

“Філія „Центр забезпечення виробництва“ ПАТ „Укрзалізниця“ просить ЗМІ не поширювати викривлену інформацію щодо умов закупівлі дизельного пального для потреб залізничної галузі”, — наголосили залізничники.

Філія “Центр забезпечення виробництва” ПАТ “Укрзалізниця” переглянула умови контрактів на постачання дизельного пального за зверненням постачальника, зважаючи на зростання ставки акцизу на дизельне пальне та динаміку зростання вартості нафтопродуктів на світових ринках.

“Для повного та своєчасного забезпечення роботи залізничної галузі дизельним пальним у 2017 році, філія „Центр забезпечення виробництва“ ПАТ „Укрзалізниця“ наприкінці 2016 року провела низку тендерів у системі ProZorro, де був визначений постачальник даного ресурсу. Аукціони відбулися 15 та 22 грудня 2016 року. Договори з переможцем тендерів відповідно були укладені після терміну, відведеного законодавством про публічні закупівлі для оскарження процедури, який складає 10 робочих днів. Таким чином, сторони 5 та 11 січня 2017 року уклали п’ять договорів поставки дизпального загальним об’ємом 65 тисяч тонн.

З 1 січня 2017 року набули чинності зміни до Податкового Кодексу України, відповідно до яких зросла ставка акцизу на дизельне пальне з 95 євро до 139,5 евро за 1 тисячу літрів. Зважаючи на це, постачальник ініціював перегляд умов укладених договорів і підписання додаткових угод. Це передбачено Законом України „Про публічні закупівлі“. При цьому запланований об’єм закупівлі не змінювався, згідно з роз’ясненням Мінекономрозвитку. Вартість закупівлі однієї тонни дизельного пального після зазначених змін залишилася суттєво нижчою за оптові середьоринкові показники.

Зважаючи на динаміку зростання вартості нафтопродуктів на світових ринках, яка відбулася на початку січня 2017 року, нафтотрейдер звернувся до замовника з листом щодо перегляду умов контрактів. За даними ДП „Держзовнішінформ“ (станом на 23 січня 2017 року), розрахунковий рівень оптових цін на умовах постачання FCA, з урахуванням ПДВ та відтермінуванням платежу 5 банківських днів з моменту постачання складає 23 200 — 23 680 грн/т. 25 січня 2017 року були внесені наступні зміни до договорів поставки, відбулося корегування вартості закупівлі до 10%, що не суперечить ч.4 п.2 ст.36 Закону України „Про публічні закупівлі“. Вартість закупівлі була наближена до середньоринкових показників, втім залишається суттєво меншою за рівень оптових цін на ринку нафтопродуктів України”, — йдеться у повідомленні компанії.

У УЗ додали, що наразі відбувається відвантаження дизельного пального для потреб залізниці в об’ємі майже 9,1 тисяч тонн за ціною 22 421 грн/т з ПДВ.

“За даними видання OilNews, станом на 25 січня 2017 року cередня гуртова вартість однієї тонни дизпального на ринку України становить 23 120 грн/т без зазначення умов поставки. У той же час, український виробник пального ПАТ „Укртатнафта“ пропонує ресурс за 23 900 грн/т з ПДВ (станом на 16.01.2017) за умови 100% попередньої передоплати”, — зазначили в “Укрзалізниці”.

Нагадаємо, раніше голова ПАТ “Укрзалізниця” Войцех Бальчун, коментуючи контракт із WOG, зазначив, що система ProZorro допускає перегляд цін на паливо в рамках тендерного договору.

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