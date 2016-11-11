В Украине производство яиц за 10 месяцев сократилось на 10,5%

По информации Госстатистики, наибольшее количество яиц в январе-октябре было произведено в Киевской обл. — 2,382 млрд шт., что на 3,2% больше, чем в прошлом году, в Херсонской обл. — 908,6 млн шт., или на 33,6% меньше, чем за январь-октябрь прошлого года, в Хмельницкой обл. — 901,3 млн шт., что на 35,6% меньше против аналогичного периода 2015 года.

При этом, меньше всего было произведено яиц в Луганской обл. — 88,7 млн шт или на 23% меньше чем в прошлом году, в Волынской обл. — 191,2 млн шт., что на 3,5% больше, чем в прошлом году и в Николаевской области — 228,1 млн шт., что на 7% меньше прошлогоднего показателя за аналогичный период времени.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Как сообщал УНН, в январе-сентябре 2016 года производство яиц сократилось на 11% - до 11,925 млрд штук.