В Україні виробництво яєць за 10 місяців скоротилось на 10,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. В Україні протягом січня-жовтня 2016 року виробництво яєць скоротилось на 10,5% — до 13,048 млрд штук, порівняно з аналогічним періодом 2015 року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
За інформацією Держстатистики, найбільшу кількість яєць у січні-жовтні було вироблено у Київській обл. — 2,382 млрд шт., що на3,2% більше, ніж у минулому році, у Херсонській обл. — 908,6 млн шт., або на 33,6% менше, ніж за січень-жовтень минулого року, у Хмельницькій обл. — 901,3 млн шт., що на 35,6% менше проти аналогічного періоду 2015 року.
При цьому, найменше було вироблено яєць у Луганській обл. — 88,7 млн шт або на 23% менше проти минулого року, у Волинській обл. — 191,2 млн шт., що на 3,5% більше, ніж торік та у Миколаївській області — 228,1 млн шт., що на 7% менше проти минулорічного показника за аналогічний період часу.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АРК і Севастополя та частини зони проведення АТО.
Як повідомляв УНН, протягом січня-вересня 2016 року виробництво яєць скоротилось на 11% — до 11,925 млрд штук.