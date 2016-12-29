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Актуальное
В Украине работает 341 проект международной помощи на более чем 15 млрд долл. - МЭРТ

В Украине работает 341 проект международной помощи на более чем 15 млрд долл. - МЭРТ

Киев • УНН

 • 8695 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министерство экономического развития и торговли создало официальный портал координации международной помощи в Украине с базой данных, где работает 341 проект на сумму более 15 млрд долл., сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

"Для Минэкономразвития, как координатора технической помощи, главным приоритетом является эффективность использования привлеченных средств. Поэтому крайне важно обеспечить свободный доступ к огромному количеству информации о международных проектах", - отметил первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

Согласно данным, опубликованным на новом портале, в Украине действует 341 проект международной помощи на общую сумму 15,738 млрд долл.

На портале все проекты международной помощи сведены в единый каталог, с детальной информацией о заказчике, стоимости, исполнителе, бенефициаре и актуальном статусе проекта.

"Разработка портала (координации международной помощи в Украине - ред.) осуществляется за счет донорских средств, без привлечения бюджетных средств", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНН, Украина получила второй транш финансовой помощи ЕС в сумме 55 млн евро.

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