В Украине работает 341 проект международной помощи на более чем 15 млрд долл. - МЭРТ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министерство экономического развития и торговли создало официальный портал координации международной помощи в Украине с базой данных, где работает 341 проект на сумму более 15 млрд долл., сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
"Для Минэкономразвития, как координатора технической помощи, главным приоритетом является эффективность использования привлеченных средств. Поэтому крайне важно обеспечить свободный доступ к огромному количеству информации о международных проектах", - отметил первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.
Согласно данным, опубликованным на новом портале, в Украине действует 341 проект международной помощи на общую сумму 15,738 млрд долл.
На портале все проекты международной помощи сведены в единый каталог, с детальной информацией о заказчике, стоимости, исполнителе, бенефициаре и актуальном статусе проекта.
"Разработка портала (координации международной помощи в Украине - ред.) осуществляется за счет донорских средств, без привлечения бюджетных средств", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщал УНН, Украина получила второй транш финансовой помощи ЕС в сумме 55 млн евро.