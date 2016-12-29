В Україні працює 341 проект міжнародної допомоги на понад 15 млрд дол - МЕРТ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі створило офіційний портал координації міжнародної допомоги в Україні з базою даних, де працює 341 проект, на суму понад 15 млрд дол., повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.
“Для Мінекономрозвитку, як координатора технічної допомоги, головним пріоритетом є ефективність використання залучених коштів. Тому вкрай важливо забезпечити вільний доступ до величезної кількості інформації про міжнародні проекти”, - зазначив перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.
Згідно даних, опублікованих на новоствореному порталі, в Україні діє 341 проект міжнародної допомоги на загальну суму 15,738 млрд дол.
На порталі, всі проекти міжнародної допомоги зведено у єдиний каталог, з детальною інформацію про замовника, вартість, виконавця, бенефіціара і актуальний статус проекту.
"Розробка порталу (координації міжнародної допомоги в Україні - ред.) здійснюється виключно за рахунок донорських коштів, без залучення бюджетних коштів",- йдеться у повідомленні прес-служби.
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