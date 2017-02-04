В Украине обнародовали обновленный рейтинг самых комфортных городов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. По данным социологов, в рейтинге самых комфортных городов Украины в тройку лидеров вошли Винница, Харьков и Львов. Перечень обнародовал Премьер-министр Владимир Гройсман в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
Как отмечается, формируя рейтинг самых комфортных городов, в 2016 году социологи провели опрос жителей всех областных центров Украины, учитывая критерии: состояние ЖКХ, общественного транспорта, безопасности на улицах и другие.
Социологи получили следующие результаты:
10. Полтава
9. Черкассы
8. Мариуполь
7. Ровно
6. Тернополь
5. Хмельницкий
4. Луцк
3. Львов
2. Харьков
1. Винница