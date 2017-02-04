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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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В Украине обнародовали обновленный рейтинг самых комфортных городов

Киев • УНН

 • 21303 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. По данным социологов, в рейтинге самых комфортных городов Украины в тройку лидеров вошли Винница, Харьков и Львов. Перечень обнародовал Премьер-министр Владимир Гройсман в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

В Украине обнародовали обновленный рейтинг самых комфортных городов

Как отмечается, формируя рейтинг самых комфортных городов, в 2016 году социологи провели опрос жителей всех областных центров Украины, учитывая критерии: состояние ЖКХ, общественного транспорта, безопасности на улицах и другие.

Социологи получили следующие результаты:

10. Полтава
9. Черкассы
8. Мариуполь
7. Ровно
6. Тернополь
5. Хмельницкий
4. Луцк
3. Львов
2. Харьков
1. Винница

 

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