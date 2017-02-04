В Україні оприлюднили оновлений рейтинг найкомфортніших міст
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. За даними соціологів, у рейтингу найкомфортніших міст України у трійку лідерів увійшли Вінниця, Харків і Львів. Перелік оприлюднив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
Як зазначається, формуючи рейтинг найкомфортніших міст, у 2016 році соціологи провели опитування жителів усіх обласних центрів України, враховуючи критерії: стан ЖКГ, громадського транспорту, безпеки на вулицях та інші.
Соціологи отримали такі результати:
10. Полтава
9. Черкаси
8. Маріуполь
7. Рівне
6. Тернопіль
5. Хмельницький
4. Луцьк
3. Львів
2. Харків
1. Вінниця
Нагадаємо, Вінниця уже очолювала рейтинг міст України за якістю життя.