В Україні оприлюднили оновлений рейтинг найкомфортніших міст

Як зазначається, формуючи рейтинг найкомфортніших міст, у 2016 році соціологи провели опитування жителів усіх обласних центрів України, враховуючи критерії: стан ЖКГ, громадського транспорту, безпеки на вулицях та інші.

Соціологи отримали такі результати:

10. Полтава

9. Черкаси

8. Маріуполь

7. Рівне

6. Тернопіль

5. Хмельницький

4. Луцьк

3. Львів

2. Харків

1. Вінниця

Нагадаємо, Вінниця уже очолювала рейтинг міст України за якістю життя.