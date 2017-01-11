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В Украине на сегодня около 800 тыс. "спящих" ФЛП - П.Розенко

В Украине на сегодня около 800 тыс. "спящих" ФЛП - П.Розенко

Киев • УНН

 • 12666 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Украине зарегистрировано около 800 тыс. "спящих" физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко после заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"По информации министерства социальной политики, в целом таких "спящих" ФЛП около 800 тыс. То есть, мы видим, что не все закрываются. Но такая тенденция будет еще месяц-два", - сказал он.

Вице-премьер заверил, что закрытие "спящих" ФЛП не повлияет ни на безработицу, ни на экономические показатели государства.

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