В Украине на сегодня около 800 тыс. "спящих" ФЛП - П.Розенко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Украине зарегистрировано около 800 тыс. "спящих" физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко после заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"По информации министерства социальной политики, в целом таких "спящих" ФЛП около 800 тыс. То есть, мы видим, что не все закрываются. Но такая тенденция будет еще месяц-два", - сказал он.
Вице-премьер заверил, что закрытие "спящих" ФЛП не повлияет ни на безработицу, ни на экономические показатели государства.