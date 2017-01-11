В Україні на сьогодні є близько 800 тис. “сплячих” ФОП — П.Розенко

“За інформацією міністерства соціальної політики, в цілому таких „сплячих“ ФОПів біля 800 тис. Тобто, ми бачимо, що не всі закриваються. Але така тенденція буде ще місяць-два”, — сказав він.

Віце-прем’єр запевнив, що закриття “сплячих” ФОП не вплине ні на безробіття, ні на економічні показники держави.