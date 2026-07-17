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В Украину идут грозы и шквалы: возможен подъем уровня воды в реках и сход селевых потоков в горах

Киев • УНН

 • 886 просмотра

В Украине 18-20 июля ожидаются грозы, шквалы и подъем уровня воды. Объявлен I уровень опасности, желтый, в горных районах возможен сход селевых потоков.

В Украину идут грозы и шквалы: возможен подъем уровня воды в реках и сход селевых потоков в горах

Украину ожидают три дня непогоды - грозы, шквалы и подъем уровня воды. Объявлен I уровень опасности, желтый. В горных районах возможен сход небольших селевых потоков, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

18 июля днем в большинстве западных областей ожидаются грозы, в отдельных районах – град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый 

- сообщают синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что на реках Закарпатья (вечером 18 и в течение 19–20 июля) вода поднимется на 0,3–1,5 м (без угрозы негативных последствий). В местах сильных ливней возможен стремительный подъем воды на малых водотоках на 0,5–1,0 м с частичным подтоплением низин, особенно в населенных пунктах. 

В горных районах возможен сход небольших селевых потоков – объявлен I уровень опасности, желтый.

В то же время, несмотря на дожди, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности:

18–19 июля – в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях;

18 июля – в большинстве западных областей.

Жара в Европе - в Германии установлен новый температурный рекорд28.06.26, 03:52 • 19068 просмотров

Антонина Туманова

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