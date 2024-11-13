В Украине вводят ограничения на электричество: почему и кого коснется
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» вводит временные ограничения электроэнергии для бизнеса и промышленности 13 ноября. Ограничения не коснутся бытовых потребителей и будут отменены после устранения технических замечаний.
Ограничения потребления электроэнергии вводят 13 ноября для бизнеса и промышленных потребителей, никаких ограничений для бытовых потребителей не предвидится, сообщили в среду в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.
Детали
«13 ноября временно вводятся ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей. Причина: краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение дня», - сообщили в Укрэнерго.
Отмечается, что «вечером, после устранения замечаний к работе оборудования - ограничения будут отменены».
«Никаких ограничений для бытовых потребителей не предвидится», - отметили в Укрэнерго.
Украинцев призвали рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления. А бизнес - активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд, чтобы избежать вынужденных ограничений мощности.