Графики ограничения электроэнергии вводятся на Прикарпатье: что ждет предприятия

Из-за дефицита энергомощностей в Украине в Ивано-Франковской области вводятся графики ограничения мощности. Об этом сообщает АО "Прикарпатьеоблэнерго", передает УНН.

Детали

Согласно распоряжению Укрэнерго, ограничения будут действовать 13 ноября с 07:00 до 20:00 для предприятий области в пяти очередях.

Причина введения таких мер - повреждение критической инфраструктуры из-за российских обстрелов и снижения температуры.

АО "Прикарпатьеоблэнерго" информирует предприятия индивидуально о необходимости сокращения потребления электроэнергии.

За невыполнение требований ГОП ответственность несет руководство предприятий.

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