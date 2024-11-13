Графики ограничения электроэнергии вводятся на Прикарпатье: что ждет предприятия
Киев • УНН
В Ивано-Франковской области вводятся графики ограничения мощности из-за дефицита энергии. Ограничения будут действовать 13 ноября с 07:00 до 20:00 для предприятий в пяти очередях из-за повреждения инфраструктуры.
Из-за дефицита энергомощностей в Украине в Ивано-Франковской области вводятся графики ограничения мощности. Об этом сообщает АО "Прикарпатьеоблэнерго", передает УНН.
Детали
Согласно распоряжению Укрэнерго, ограничения будут действовать 13 ноября с 07:00 до 20:00 для предприятий области в пяти очередях.
Причина введения таких мер - повреждение критической инфраструктуры из-за российских обстрелов и снижения температуры.
АО "Прикарпатьеоблэнерго" информирует предприятия индивидуально о необходимости сокращения потребления электроэнергии.
За невыполнение требований ГОП ответственность несет руководство предприятий.
Дефицит в энергосистеме: почему ограничивают в потреблении только небытовых потребителей10 мая 2024, 11:05 • 78921 просмотр