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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Графики ограничения электроэнергии вводятся на Прикарпатье: что ждет предприятия

Графики ограничения электроэнергии вводятся на Прикарпатье: что ждет предприятия

Киев  •  УНН

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В Ивано-Франковской области вводятся графики ограничения мощности из-за дефицита энергии. Ограничения будут действовать 13 ноября с 07:00 до 20:00 для предприятий в пяти очередях из-за повреждения инфраструктуры.

Из-за дефицита энергомощностей в Украине в Ивано-Франковской области вводятся графики ограничения мощности. Об этом сообщает АО "Прикарпатьеоблэнерго", передает УНН.

Детали

Согласно распоряжению Укрэнерго, ограничения будут действовать 13 ноября с 07:00 до 20:00 для предприятий области в пяти очередях.

Причина введения таких мер - повреждение критической инфраструктуры из-за российских обстрелов и снижения температуры.

АО "Прикарпатьеоблэнерго" информирует предприятия индивидуально о необходимости сокращения потребления электроэнергии.

За невыполнение требований ГОП ответственность несет руководство предприятий.

Дефицит в энергосистеме: почему ограничивают в потреблении только небытовых потребителей10 мая 2024, 11:05 • 78921 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина
ivano-frankovskИвано-Франковск