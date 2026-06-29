В Украине представили почтовый выпуск к 30-летию Конституции
Киев • УНН
Укрпочта совместно с Верховной Радой ввела в обращение почтовый выпуск "30 лет Конституции Украины". В выпуск входят лист из 16 марок и художественный конверт.
"Укрпочта" совместно с Верховной Радой представила почтовый выпуск "30 лет Конституции Украины". Об этом компания сообщила в Facebook, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в новый почтовый выпуск входят лист из 16 марок и художественный конверт с маркой и оттиском специального почтового штемпеля.
Сегодня мы официально ввели марки в обращение вместе с генеральным директором "Укрпочты" Игорем Смелянским и спикерами Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком и Александром Морозом. Приобрести новинку можно в "Укрпочта Маркет"
Напомним
Более 328 тысяч украинцев приняли участие в опросе в приложении "Дія" и выбрали почтовую марку ко Дню Независимости Украины. Наибольшую поддержку получила работа "Лелека.Воля", посвященная порабощенным, пропавшим без вести и их семьям.
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