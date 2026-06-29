В Украине представили почтовый выпуск к 30-летию Конституции

"Укрпочта" совместно с Верховной Радой представила почтовый выпуск "30 лет Конституции Украины". Об этом компания сообщила в Facebook, информирует УНН.

Отмечается, что в новый почтовый выпуск входят лист из 16 марок и художественный конверт с маркой и оттиском специального почтового штемпеля.

Сегодня мы официально ввели марки в обращение вместе с генеральным директором "Укрпочты" Игорем Смелянским и спикерами Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком и Александром Морозом. Приобрести новинку можно в "Укрпочта Маркет"