В Украине окончательно завершили обновление правописания - Стефанчук

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Нацкомиссия утвердила Украинское правописание как государственный стандарт вместо постановления правительства 2019 года. Стефанчук заявил об укреплении украинского языка.

Сегодня окончательно завершено обновление Украинского правописания. Об этом сообщил председатель ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.

Мы это сделали! Сегодня окончательно завершено обновление Украинского правописания. Это действительно важное решение — не только для языковой нормы, но и для утверждения украинской государственности. Украинский язык получил четкий и современный стандарт государственного языка 

- сообщил Стефанчук.

По его словам, правительство признало утратившим силу постановление Кабинета Министров Украины от 22 мая 2019 года № 437 "Вопросы украинского правописания" — в связи с тем, что Национальная комиссия по стандартам государственного языка утвердила Украинское правописание как стандарт государственного языка.

Искренне поздравляю всех, кто был частью этого процесса. Это большая совместная работа — парламента, правительства, языковедов, профильных институций. Украинский язык становится еще сильнее. А вместе с ним — и Украина 

- резюмировал Стефанчук.

Верховная Рада рекомендовала утвердить новое правописание: что говорят в Национальной комиссии15.01.26, 16:43 • 5222 просмотра

Напомним

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что до конца 2025 года будет рассмотрен проект нового правописания украинского языка, а с начала 2026 года - начнется новая эра шрифтообразования.

