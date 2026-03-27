В Україні остаточно завершили оновлення правопису - Стефанчук
Київ • УНН
Нацкомісія затвердила Український правопис як державний стандарт замість постанови уряду 2019 року. Стефанчук заявив про зміцнення української мови.
Сьогодні остаточно завершено оновлення Українського правопису. Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук, передає УНН.
Ми це зробили! Сьогодні остаточно завершено оновлення Українського правопису. Це справді важливе рішення — не лише для мовної норми, а й для утвердження української державності. Українська мова отримала чіткий і сучасний стандарт державної мови
За його словами, уряд визнав такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 437 "Питання українського правопису" — у зв’язку з тим, що Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Український правопис як стандарт державної мови.
Щиро вітаю всіх, хто був частиною цього процесу. Це велика спільна робота — парламенту, уряду, мовознавців, профільних інституцій. Українська мова стає ще сильнішою. А разом із нею — і Україна
Верховна Рада рекомендувала затвердити новий правопис: що кажуть у Національній комісії15.01.26, 16:43 • 5216 переглядiв
Нагадаємо
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що до кінця 2025 року буде розглянуто проєкт нового правопису української мови, а з початку 2026 року - розпочнеться нова ера шрифтотворення.