В Україні остаточно завершили оновлення правопису - Стефанчук

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Нацкомісія затвердила Український правопис як державний стандарт замість постанови уряду 2019 року. Стефанчук заявив про зміцнення української мови.

В Україні остаточно завершили оновлення правопису - Стефанчук

Сьогодні остаточно завершено оновлення Українського правопису. Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук, передає УНН.

Ми це зробили! Сьогодні остаточно завершено оновлення Українського правопису. Це справді важливе рішення — не лише для мовної норми, а й для утвердження української державності. Українська мова отримала чіткий і сучасний стандарт державної мови 

- повідомив Стефанчук.

За його словами, уряд визнав такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 437 "Питання українського правопису" — у зв’язку з тим, що Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Український правопис як стандарт державної мови.

Щиро вітаю всіх, хто був частиною цього процесу. Це велика спільна робота — парламенту, уряду, мовознавців, профільних інституцій. Українська мова стає ще сильнішою. А разом із нею — і Україна 

- резюмував Стефанчук.

Верховна Рада рекомендувала затвердити новий правопис: що кажуть у Національній комісії15.01.26, 16:43 • 5216 переглядiв

Нагадаємо

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що до кінця 2025 року буде розглянуто проєкт нового правопису української мови, а з початку 2026 року - розпочнеться нова ера шрифтотворення.

Антоніна Туманова

