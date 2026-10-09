В трех районах Киева развернули первые "Пункты несокрушимости", в темное время суток на улицах увеличат количество патрулей
Киев • УНН
В трех районах Киева заработали палатки с Wi-Fi и зарядкой гаджетов. Ночью улицы будут патрулировать усиленные наряды полиции и Нацгвардии.
Первые «Пункты несокрушимости» развернули в трёх районах столицы, где можно зарядить гаджеты и получить доступ к Wi-Fi. Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский, а также добавил — в тёмное время суток в столице увеличат на улицах количество патрулей Национальной полиции и Национальной гвардии, передаёт УНН.
Детали
По словам Выговского, первые палатки уже развернуты в Оболонском, Голосеевском и Подольском районах столицы. В случае необходимости, по его словам, увеличат количество таких пунктов как в столице, так и в других регионах.
В установленных палатках ГСЧС граждане могут зарядить гаджеты и получить доступ к Wi-Fi. Также усиливаем охрану общественного порядка — в тёмное время суток увеличиваем на улицах количество патрулей Национальной полиции и Национальной гвардии
Отдельно Выговский сегодня доложил премьеру Сергею Корецкому о помощи подразделений в защите объектов критической инфраструктуры, в частности мостов.
В Киеве начали разворачивать пункты несокрушимости — где ситуация с электричеством наиболее сложная09.10.26, 15:26 • 18615 просмотров