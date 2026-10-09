У трьох районах Києва розгорнули перші "Пункти Незламності", у темний час доби на вулицях збільшать кількість патрулів
Київ • УНН
У трьох районах Києва запрацювали намети з Wi-Fi та зарядкою гаджетів. Уночі вулиці патрулюватимуть посилені наряди поліції й Нацгвардії.
Перші "Пункти Незламності" розгорнули в трьох районах столиці, де можна підзарядити гаджети та отримати доступ до Wi-Fi. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, а також додав - у темний час доби у столиці збільшать на вулицях кількість патрулів Національної поліції та Національної гвардії, передає УНН.
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За словами Вигівського, перші намети вже розгорнуто в Оболонському, Голосіївському та Подільському районах столиці. У разі потреби, за його словами, збільшать кількість таких пунктів як в столиці, так і в інших регіонах.
У встановлених наметах ДСНС громадяни можуть підзарядити гаджети та отримати доступ до Wi-Fi. Також посилюємо охорону громадського порядку - у темний час доби збільшуємо на вулицях кількість патрулів Національної поліції та Національної гвардії
Окремо Вигівський сьогодні доповів премʼєру Сергію Корецькому про допомогу підрозділів у захисті обʼєктів критичної інфраструктури, зокрема мостів.
У Києві почали розгортати пункти незламності - де ситуація зі світлом найважча09.10.26, 15:26 • 18659 переглядiв