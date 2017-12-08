В Техасе ищут счастливчика, который выиграл 5 млн долларов в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Выигрышный билет американской лотереи "Lotto Texas", джекпот которой 5 млн долл, был продан в городе Шамрок (штат Техас, США, - ред.), передает УНН со ссылкой на местное издание American News.
Сообщается, что выигрышный билет был продан в местном супермаркете Garrison Food Market. Имя победителя пока не известно.
По существующим правилам супермаркет, где был продан выигрышный лотерейный билет, получит награду в 1% от сумы выигрышного билета — 50 тыс. дол.
Напомним, 3 декабря стало известно о срыве 1 млн грн в популярную украинскую лотерею “Лото-Забава”. Счастливчик стал 18-м за этот год лотерейным миллионером.
В прошлом году “Лото-Забава” была официально признана рекордсменом среди других лотерей по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотерее, а это 277 человек.
Организовывает “Лото-Забаву” отечественный оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, известный своими масштабными социальными проектами. Несколько лет тому назад “М.С.Л.” вложил почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены “Льодограй” (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одной из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.