В Техасі шукають щасливця, який виграв 5 мільйонів доларів в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Виграшний квиток американської лотереї "Lotto Texas", джекпот якої 5 млн дол., був проданий в місті Шамрок (штат Техас, США, - ред.), передає УНН з посиланням на місцеве видання American News.
Повідомляється, що виграшний квиток був проданий в місцевому супермаркеті Garrison Food Market. Ім'я переможця поки не відомо.
За існуючими правилами супермаркет, де був проданий виграшний лотерейний квиток, отримає нагороду в 1% від суми виграшного квитка - 50 тис. дол.
Нагадаємо, 3 грудня стало відомо про зрив 1 млн грн в популярну українську лотерею "Лото-Забава". Щасливчик став 18-м за цей рік лотерейним мільйонером.
У минулому році "Лото-Забава" була офіційно визнана рекордсменом серед інших лотерей за кількістю мільйонерів, які з'явилися в країні завдяки української державної лотереї, а це 277 осіб.
Організовує "Лото-Забаву" вітчизняний оператор державних лотерей "М.С.Л.", відомий своїми масштабними соціальними проектами. Кілька років тому "М.С.Л." вклав майже 3 млн дол. в будівництво льодової арени "Льодограй" (Богуслав, Київська область), яка служить сьогодні однією з головних майданчиків країни для занять зимовими видами спорту.