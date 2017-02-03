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Financial Times

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В США исчез режиссер, который снимал фильм об акулах

Киев • УНН

 • 11466 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. У берегов Флориды проводят поиски режиссера Роба Стюарта, который снимал фильм об акулах, передает УНН со ссылкой на Sky News.

В США исчез режиссер, который снимал фильм об акулах

В поисках пропавшего участвует вертолет из Майами, лодки и команда водолазов, а также береговая охрана США.

Отмечается, что режиссер вместе с друзьями занимался во Флориде подводным плаванием и исчез после очередного погружения во вторник вечером.

Р.Стюарт наиболее известен своим документальным фильмом Sharkwater, который вышел в 2006 году. Эта его работа стала своеобразным исследованием охоты на акул и ее влияния на экосистему океана.

Сообщается, что режиссер сам принимал активное участие в подводных съемках. По словам сестры Р.Стюарта, погружения у берегов Флориды были частью работы над продолжением этого фильма.

Как сообщал УНН, акула напала на дайвера неподалеку от побережья Австралии.

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