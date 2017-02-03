В США исчез режиссер, который снимал фильм об акулах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. У берегов Флориды проводят поиски режиссера Роба Стюарта, который снимал фильм об акулах, передает УНН со ссылкой на Sky News.
В поисках пропавшего участвует вертолет из Майами, лодки и команда водолазов, а также береговая охрана США.
Отмечается, что режиссер вместе с друзьями занимался во Флориде подводным плаванием и исчез после очередного погружения во вторник вечером.
Р.Стюарт наиболее известен своим документальным фильмом Sharkwater, который вышел в 2006 году. Эта его работа стала своеобразным исследованием охоты на акул и ее влияния на экосистему океана.
Сообщается, что режиссер сам принимал активное участие в подводных съемках. По словам сестры Р.Стюарта, погружения у берегов Флориды были частью работы над продолжением этого фильма.
Как сообщал УНН, акула напала на дайвера неподалеку от побережья Австралии.