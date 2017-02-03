В США зник режисер, який знімав фільм про акул
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Біля берегів Флориди проводять пошуки режисера Роба Стюарта, який знімав фільм про акул, передає УНН з посиланням на Sky News.
У пошуках зниклого бере участь вертоліт з Майамі, човни та команда водолазів, а також берегова охорона США.
Зазначається, що режисер разом з друзями займався у Флориді підводним плаванням та зник після чергового занурення у вівторок ввечері.
Р.Стюарт найбільш відомий своїм документальним фільмом Sharkwater, який вийшов у 2006 році. Ця його робота стала своєрідним дослідженням полювання на акул і її впливу на екосистему океану.
Повідомляється, що режисер сам брав активну участь в підводних зйомках. За словами сестри Р.Стюарта, занурення біля берегів Флориди були частиною роботи над продовженням цього фільму.
Як повідомляв УНН, акула напала на дайвера неподалік узбережжя Австралії.