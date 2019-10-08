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В США представили электросамолет с вертикальным взлетом

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Компания из США Kitty Hawk, занимающаяся изготовлением электрических самолетов, продемонстрировала самолет, шум которого составляет всего 80 децибел при взлете, сообщает УНН со ссылкой на AviationToday.

В США представили электросамолет с вертикальным взлетом

"Компания Kitty Hawk представила свой третий электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой. Самолет имеет название "Heaviside , в честь инженера и физика Оливера Хевисайда. Он небольшой, тихий и имеет восемь пропеллеров. В самолет может сесть один человек, и он имеет вес втрое меньше вес Cessna. Самолет может развивать скорость более 200 миль/ч. Его особенность - низкий уровень шума - только сотая часть от шума традиционного вертолета. При взлёте "Heaviside" выдавал лишь 80 децибелов. На 600 футах показатели были ниже 40 децибел", - говорится в сообщении.

Сообщается, что компания собирается продавать самолеты для персональных авиа перелетов и для служб воздушного такси. Самолет может летать как с пилотом, так и без него, поэтому его интерфейс предназначен для лиц, не имеющих лицензии пилота. Их также можно будет использовать для перевозки груза.

Напомним, в Израиле представили сверхмощный электросамолет.

Украинские Национальные Новости

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