В США представили электросамолет с вертикальным взлетом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Компания из США Kitty Hawk, занимающаяся изготовлением электрических самолетов, продемонстрировала самолет, шум которого составляет всего 80 децибел при взлете, сообщает УНН со ссылкой на AviationToday.
"Компания Kitty Hawk представила свой третий электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой. Самолет имеет название "Heaviside , в честь инженера и физика Оливера Хевисайда. Он небольшой, тихий и имеет восемь пропеллеров. В самолет может сесть один человек, и он имеет вес втрое меньше вес Cessna. Самолет может развивать скорость более 200 миль/ч. Его особенность - низкий уровень шума - только сотая часть от шума традиционного вертолета. При взлёте "Heaviside" выдавал лишь 80 децибелов. На 600 футах показатели были ниже 40 децибел", - говорится в сообщении.
Сообщается, что компания собирается продавать самолеты для персональных авиа перелетов и для служб воздушного такси. Самолет может летать как с пилотом, так и без него, поэтому его интерфейс предназначен для лиц, не имеющих лицензии пилота. Их также можно будет использовать для перевозки груза.
Напомним, в Израиле представили сверхмощный электросамолет.