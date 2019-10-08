В США представили електролітак з вертикальним зльотом

"Компанія Kitty Hawk представила свій третій електричний літак з вертикальним взльотом та посадкою. Літак має назву "Heaviside", на честь інженера та фізика Олівера Хевісайда. Він невеликий, тихий та має вісім пропелерів. У літак може сісти одна людина, і він має вагу втричі менші за вагу Cessna. Літак може розвивати швидкість понад 200 миль/ год. Його особливість – низький рівень шуму – лише сота частина від шуму традиційного вертольоту. Під час зльоту "Heaviside" видавав лише 80 дицибелів. На 600 футах показники були ніжче 40 децибел", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що компанія збирається продавати літаки для персональних авіа перельотів і для служб повітряного таксі. Літак може літати як з пілотом, так і без нього, тому його інтерфейс призначений для осіб, які не мають ліцензії пілота. Їх також можна буде використовувати для перевезення вантажу.

Нагадаємо, в Ізраїлі презентували надпотужний електролітак.