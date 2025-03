В США взорвали один из крупнейших стадионов

"В понедельник рано утром, городские власти подорвала здание, выполнив тщательно заплануваний подрыв легко. Для этого понадобилось примерно 4,800 фунтов взрывчатых веществ, в том числе около 4,500 фунтов динамита", - говорится в сообщении.

"Джорджию Доум" - стадион был самой крытой спортивной сооружением в мире. В 1996 году году во время Олимпийских игр арена принимала соревнования по баскетболу, художественной гимнастике и гандболу.

Демонтирован объект заменила арена "Mercedes-Benz" (Mercedes-Benz Stadium), которая находится в ста метрах от "Джорджии Доум", чтобы новый стадион не был поврежден при взрыве старого, между домами установили высокий экран.

GOODBYE GEORGIA DOME: Here is NewsChopper2 video of the @GeorgiaDome demolition: https://t.co/oILFX7EZuT pic.twitter.com/C8rRtzddgt

- WSB-TV (@wsbtv) 20 ноября 2017