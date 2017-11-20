В США взорвали один из крупнейших стадионов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Атланте (штат Джорджия, США) разрушили один из крупнейших крытых стадионов в стране - домашнюю арену местной команды по американскому футболу "Джорджия Доум", передает УНН со ссылкой на National Public Radio.
"В понедельник рано утром, городские власти подорвала здание, выполнив тщательно заплануваний подрыв легко. Для этого понадобилось примерно 4,800 фунтов взрывчатых веществ, в том числе около 4,500 фунтов динамита", - говорится в сообщении.
"Джорджию Доум" - стадион был самой крытой спортивной сооружением в мире. В 1996 году году во время Олимпийских игр арена принимала соревнования по баскетболу, художественной гимнастике и гандболу.
Демонтирован объект заменила арена "Mercedes-Benz" (Mercedes-Benz Stadium), которая находится в ста метрах от "Джорджии Доум", чтобы новый стадион не был поврежден при взрыве старого, между домами установили высокий экран.
GOODBYE GEORGIA DOME: Here is NewsChopper2 video of the @GeorgiaDome demolition: https://t.co/oILFX7EZuT pic.twitter.com/C8rRtzddgt- WSB-TV (@wsbtv) 20 ноября 2017