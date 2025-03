В США підірвали один з найбільших стадіонів

“В понеділок рано вранці, міська влада підірвала будівлю, виконавши ретельно заплануваний підрив легко. Для цього знадобилося приблизно 4,800 фунтів вибухових речовин, у тому числі близько 4,500 фунтів динаміту”, — йдеться в повідомленні.

“Джорджію Доум” - стадіон був найбільшою критою спортивною спорудою в світі. У 1996 році році під час Олімпійських ігор арена приймала змагання з баскетболу, художньої гімнастики і гандболу.

Демонтований об’єкт замінила арена “Мерседес-бенз” (Mercedes-Benz Stadium), яка знаходиться в ста метрах від “Джорджії Доум”, щоб новий стадіон не був пошкоджений під час вибуху старого, між будинками встановили високий екран.

GOODBYE GEORGIA DOME: Here is NewsChopper2 video of the @GeorgiaDome demolition: https://t.co/oILFX7EZuT pic.twitter.com/C8rRtzddgt

— WSB-TV (@wsbtv) 20 листопада 2017 р.