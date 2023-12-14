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В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 08:37  •  20005 просмотра

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Адвокат считает, что в случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами

Национальный банк Украины не должен ликвидировать прибыльные банки и признавать их неплатежеспособными. Однако в случае принятия такого незаконного решения должна проводиться справедливая оценка его активов, а модель продажи активов должна быть экономически обоснованной. Кроме того, остатки активов, после расчета со всеми кредиторами нужно вернуть владельцам и возместить им убытки. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, партнер VB RATNERS Денис Шкаровский.

"Для начала, прибыльный банк не должен быть признан неплатежеспособным по решению НБУ", - отметил Шкаровский.

Однако, если такое незаконное решение все же принято, тогда процедура ликвидации, по его словам, должна выглядеть следующим образом:

- справедливая оценка активов;

- избрание ФГВФЛ экономически обоснованной модели продажи активов банка (реструктуризация задолженности платежеспособных должников, проведение прозрачных аукционов по продаже имущества за рыночную стоимость);

- передача остатка активов для акционеров после расчета со всеми кредиторами;

- справедливое возмещение государством убытков акционеров, которые противоправно потеряли свой рабочий бизнес.

По словам юриста, в настоящее время процедура ликвидации банка по решению Нацбанка предусматривает полное устранение акционеров от управления имуществом банка и процессом ликвидации. После принятия решения НБУ об отзыве банковской лицензии, полномочия собственника банка фактически осуществляет Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) или уполномоченное им лицо, ведь только они могут действовать от имени банка во время ликвидации. Именно они должны управлять имуществом ликвидируемого банка, принимать меры для его сохранения, а также формировать ликвидационную массу (активы) и продавать имущество банка. ФГВФЛ также осуществляет меры для возвращения в банк долгов контрагентов и имущества банка, находящегося у других лиц.

"Теоретически, акционеры банка могут только обжаловать решение ФГВФЛ в части распоряжения имуществом (утверждение объема ликвидационной массы (активов) банка, результаты продажи имущества и т.д.). Однако, на практике такое право трудно реализовать", - отметил Шкаровский.

Он добавил, что общие правила принудительной ликвидации любых предприятий, в том числе банков, во всем мире предусматривают, что акционер не должен руководить процессом и распоряжаться имуществом. Это правило действует для защиты интересов кредиторов. Единственное, на что законодателю стоит обратить внимание, - установление контроля за деятельностью ФГВФЛ для того, чтобы имуществом ликвидируемых банков распоряжались рационально и экономически выгодно.

"Поэтому введение механизма контроля (например, через суд или комитет кредиторов, как в обычном банкротстве) повысило бы эффективность процедуры ликвидации банков", - отметил адвокат.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. С 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В этом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является безвозвратным. Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов у финучреждения хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
У разі ліквідації прибуткового банку, акціонери повинні отримати залишки активів після розрахунку з усіма кредиторами – юрист
In case of liquidation of a profitable bank, shareholders should receive the remaining assets after settlement with all creditors - lawyer
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