В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
Киев • УНН
Адвокат считает, что в случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами
Национальный банк Украины не должен ликвидировать прибыльные банки и признавать их неплатежеспособными. Однако в случае принятия такого незаконного решения должна проводиться справедливая оценка его активов, а модель продажи активов должна быть экономически обоснованной. Кроме того, остатки активов, после расчета со всеми кредиторами нужно вернуть владельцам и возместить им убытки. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, партнер VB RATNERS Денис Шкаровский.
"Для начала, прибыльный банк не должен быть признан неплатежеспособным по решению НБУ", - отметил Шкаровский.
Однако, если такое незаконное решение все же принято, тогда процедура ликвидации, по его словам, должна выглядеть следующим образом:
- справедливая оценка активов;
- избрание ФГВФЛ экономически обоснованной модели продажи активов банка (реструктуризация задолженности платежеспособных должников, проведение прозрачных аукционов по продаже имущества за рыночную стоимость);
- передача остатка активов для акционеров после расчета со всеми кредиторами;
- справедливое возмещение государством убытков акционеров, которые противоправно потеряли свой рабочий бизнес.
По словам юриста, в настоящее время процедура ликвидации банка по решению Нацбанка предусматривает полное устранение акционеров от управления имуществом банка и процессом ликвидации. После принятия решения НБУ об отзыве банковской лицензии, полномочия собственника банка фактически осуществляет Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) или уполномоченное им лицо, ведь только они могут действовать от имени банка во время ликвидации. Именно они должны управлять имуществом ликвидируемого банка, принимать меры для его сохранения, а также формировать ликвидационную массу (активы) и продавать имущество банка. ФГВФЛ также осуществляет меры для возвращения в банк долгов контрагентов и имущества банка, находящегося у других лиц.
"Теоретически, акционеры банка могут только обжаловать решение ФГВФЛ в части распоряжения имуществом (утверждение объема ликвидационной массы (активов) банка, результаты продажи имущества и т.д.). Однако, на практике такое право трудно реализовать", - отметил Шкаровский.
Он добавил, что общие правила принудительной ликвидации любых предприятий, в том числе банков, во всем мире предусматривают, что акционер не должен руководить процессом и распоряжаться имуществом. Это правило действует для защиты интересов кредиторов. Единственное, на что законодателю стоит обратить внимание, - установление контроля за деятельностью ФГВФЛ для того, чтобы имуществом ликвидируемых банков распоряжались рационально и экономически выгодно.
"Поэтому введение механизма контроля (например, через суд или комитет кредиторов, как в обычном банкротстве) повысило бы эффективность процедуры ликвидации банков", - отметил адвокат.
Напомним
Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. С 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В этом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является безвозвратным. Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов у финучреждения хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
Адвокат считает, что в случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами.
Tesla отзывает более 2 миллионов своих автомобилей из-за серьезных проблем с автопилотом
Tesla отзывает более 2 миллионов автомобилей из-за проблем с системой автопилота, которые могут повысить риски аварий, что требует обновления программного обеспечения в нескольких моделях.
Страны НАТО увеличили военный бюджет 2024 года на 12 процентов
Страны НАТО увеличили объемы гражданских и военных бюджетов на 2024 год, чтобы более эффективно преодолевать вызовы в сфере безопасности.
ЕС перед саммитом с ожидаемыми решениями по Украине разблокировал 10 млрд евро для Венгрии
Европейская комиссия разблокировала более 10 миллиардов евро из фондов ЕС для Венгрии.
Ночная атака рф на Херсон: пострадала 80-летняя женщина
В результате ночного российского обстрела в Херсоне была ранена 80-летняя женщина, а другой обстрел в области привел к гибели 63-летней женщины.
В Мелитополе утром прогремел взрыв - Федоров
Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв, о чем сообщил городской голова Иван Федоров, без комментариев со стороны Вооруженных сил Украины.
Пограничники вступили в бой с вражеской ДРГ в Сумской области - ГПСУ
Украинские пограничники вступили в бой с российской диверсионной группой в Сумской области, что привело к отступлению агрессора. На подкрепление были привлечены резервные силы и артиллерийские подразделения.
Палата представителей США одобрила расследование по импичменту Байдена, несмотря на отсутствие доказательств
Палата представителей США проголосовала за начало процедуры импичмента президента Байдена, связанной с его зарубежными сделками, на фоне заявлений Белого дома о политических мотивах. Хантеру Байдену также выдвинуты отдельные федеральные обвинения в торговле наркотиками, оружием и уклонении от уплаты налогов. Хантеру Байдену также выдвинуты отдельные федеральные обвинения, в частности - в уклонении от уплаты налогов.
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
Эксперт считает, что у Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт.
Ночной обстрел Херсонщины: под завалами собственного дома погибла женщина
63-летняя женщина погибла в результате ночного российского обстрела Миролюбовки на Херсонщине, который также повредил жилые дома и местные объекты.