В российской Пензе атакованы важные заводы ВПК - ЦПД СНБО
Киев • УНН
В российской Пензе ночью были атакованы важные заводы ВПК. Речь идет о "Радиозаводе", который производит системы связи для армии РФ, и "Электроприборе", являющемся ключевым предприятием в сфере криптозащиты.
В Пензе в РФ ночью были атакованы важные заводы ВПК, сообщил в субботу руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.
Ночью в Пензе снова атакованы важные заводы ВПК
По его словам, речь идет о
- "Радиозавод" - производит системы связи для армии РФ, включая комплекты для бронетехники, командно-штабных машин и средств ПВО. Часть продукции - это защищенные цифровые каналы и боевые системы управления;
- "Электроприбор" - одно из ключевых предприятий РФ в сфере криптозащиты, производит шифраторы, защищенные модемы, коммутаторы для военных и разведывательных структур. Продукция идет в ВКС, ГРУ, ФСБ, космическую программу и другие критические контуры.
"Хорошая работа", - указал Коваленко.
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