В российской Пензе атакованы важные заводы ВПК - ЦПД СНБО

В Пензе в РФ ночью были атакованы важные заводы ВПК, сообщил в субботу руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.

Ночью в Пензе снова атакованы важные заводы ВПК - написал Коваленко.

По его словам, речь идет о

"Радиозавод" - производит системы связи для армии РФ, включая комплекты для бронетехники, командно-штабных машин и средств ПВО. Часть продукции - это защищенные цифровые каналы и боевые системы управления;

"Электроприбор" - одно из ключевых предприятий РФ в сфере криптозащиты, производит шифраторы, защищенные модемы, коммутаторы для военных и разведывательных структур. Продукция идет в ВКС, ГРУ, ФСБ, космическую программу и другие критические контуры.

"Хорошая работа", - указал Коваленко.

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