У російські пензі атаковано важливі заводи ВПК - ЦПД РНБО

У пензі в рф вночі були атаковані важливі заводи ВПК, повідомив у суботу керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

Вночі у Пензі знову атаковані важливі заводи ВПК - написав Коваленко.

З його слів, ідеться про

"Радиозавод" - виробляє системи зв’язку для армії рф, включно з комплектами для бронетехніки, командно-штабних машин і засобів ППО. Частина продукції - це захищені цифрові канали та бойові системи управління;

"Електроприбор" - одне з ключових підприємств рф у сфері криптозахисту, виробляє шифратори, захищені модеми, комутатори для військових і розвідувальних структур. Продукція йде у ВКС, ГРУ, ФСБ, космічну програму та інші критичні контури.

"Гарна робота", - вказав Коваленко.

Нічні вибухи та пожежі у рф та окупованому Криму: під ударом НПЗ, аеродроми та заводи