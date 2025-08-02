У російські пензі атаковано важливі заводи ВПК - ЦПД РНБО
Київ • УНН
У російській Пензі вночі були атаковані важливі заводи ВПК. Йдеться про "Радиозавод", який виробляє системи зв'язку для армії РФ, та "Електроприбор", що є ключовим підприємством у сфері криптозахисту.
У пензі в рф вночі були атаковані важливі заводи ВПК, повідомив у суботу керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.
Вночі у Пензі знову атаковані важливі заводи ВПК
З його слів, ідеться про
- "Радиозавод" - виробляє системи зв’язку для армії рф, включно з комплектами для бронетехніки, командно-штабних машин і засобів ППО. Частина продукції - це захищені цифрові канали та бойові системи управління;
- "Електроприбор" - одне з ключових підприємств рф у сфері криптозахисту, виробляє шифратори, захищені модеми, комутатори для військових і розвідувальних структур. Продукція йде у ВКС, ГРУ, ФСБ, космічну програму та інші критичні контури.
"Гарна робота", - вказав Коваленко.
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