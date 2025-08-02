У російські пензі атаковано важливі заводи ВПК - ЦПД РНБО

$41.710.05
47.750.40
ukenru
1 серпня, 17:22 • 26320 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 98910 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 90258 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 57726 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 68988 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 128764 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 67993 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 05:15 • 155361 перегляди
"Слуги" показують зуби: нардепи розглядають можливості посилення парламентського контролю за іншими органами влади
1 серпня, 04:30 • 152158 перегляди
Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпняPhoto
31 липня, 21:51 • 132708 перегляди
Трамп введе санкції після 10-денного дедлайну, але має сумнів щодо їхнього впливу на росію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
56%
750мм
Популярнi новини
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 15221 перегляди
В росії цинічно заявили, що не цілили по будинкам в Києві у ніч на 31 липня 1 серпня, 21:15 • 18421 перегляди
"Подивимося, що буде далі": Трамп розглядає зустріч з путіним до завершення "дедлайну"02:22 • 10666 перегляди
"США готові вжити додаткових заходів": Трамп висунув росії та Україні 10-денний ультиматум для мирної угоди03:00 • 18524 перегляди
Вибухи у Пензі та Самарській області: дрони уразили НПЗ та оборонні заводиPhotoVideo03:20 • 6352 перегляди
Публікації
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 98913 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 62588 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 90260 перегляди
Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком1 серпня, 11:54 • 81130 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 128765 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Беньямін Нетаньягу
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Білий дім
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 15249 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 56410 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 77021 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 154558 перегляди
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 189933 перегляди
Актуальне
Шахед-136
CST-100 Starliner
Збиття Boeing 777 біля Донецька
Fox News
Facebook

У російські пензі атаковано важливі заводи ВПК - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 12 перегляди

У російській Пензі вночі були атаковані важливі заводи ВПК. Йдеться про "Радиозавод", який виробляє системи зв'язку для армії РФ, та "Електроприбор", що є ключовим підприємством у сфері криптозахисту.

У російські пензі атаковано важливі заводи ВПК - ЦПД РНБО

У пензі в рф вночі були атаковані важливі заводи ВПК, повідомив у суботу керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

Вночі у Пензі знову атаковані важливі заводи ВПК

- написав Коваленко.

З його слів, ідеться про

  • "Радиозавод" - виробляє системи зв’язку для армії рф, включно з комплектами для бронетехніки, командно-штабних машин і засобів ППО. Частина продукції - це захищені цифрові канали та бойові системи управління;
    • "Електроприбор" - одне з ключових підприємств рф у сфері криптозахисту, виробляє шифратори, захищені модеми, комутатори для військових і розвідувальних структур. Продукція йде у ВКС, ГРУ, ФСБ, космічну програму та інші критичні контури.

      "Гарна робота", - вказав Коваленко.

      Нічні вибухи та пожежі у рф та окупованому Криму: під ударом НПЗ, аеродроми та заводи02.08.25, 09:43 • 372 перегляди

      Юлія Шрамко

      ВійнаНовини Світу