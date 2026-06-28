В России вдвое увеличивают часы военной подготовки в школах
Киев • УНН
В российских школах планируют вдвое увеличить количество часов военной подготовки, вводя обязательное обучение управлению БпЛА. Также вводится новый предмет «Духовно-нравственная культура России» с участием ветеранов войны.
Россия продолжает усиливать милитаризацию школьного образования и активно вовлекает детей в военную пропаганду. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что с нового учебного года в российских школах планируют вдвое увеличить количество часов военной подготовки.
Под видом "патриотического воспитания" школьников в обязательном порядке будут учить управлять беспилотными летательными аппаратами и основам военного дела. Кроме того, в школьную программу вводят новый предмет - "Духовно-нравственная культура России". Для его преподавания привлекут десятки участников войны против Украины, которых российская власть позиционирует как "героев"
Указывается, что, оперируя такими понятиями, как "мораль", пропагандисты закрывают глаза на то, что война является одним из самых аморальных и недопустимых явлений в жизни.
"Вместо этого кремль продолжает формировать у детей восприятие войны как нормы, готовя новое поколение к длительному военному противостоянию и оправдывая агрессивную политику собственного государства", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
С 1 сентября 2026 года во всех транспортных вузах рф введут обязательный курс по беспилотным системам. Программа охватит 19 университетов и 86 филиалов, обязав более 250 тысяч студентов осваивать навыки для войны против Украины.
Замминистра образования рф будут судить за милитаризацию детей на оккупированных территориях - Генпрокурор28.04.26, 18:05 • 2520 просмотров